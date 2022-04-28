Japan Tobacco рассматривает вариант продажи своего табачного бизнеса в России

Японская корпорация Japan Tobacco, один из крупнейших в мире производителей сигарет, не исключает вариант продажи своего бизнеса в России из-за ситуации вокруг Украины и связанных с этим сложностей ведения деятельности.

Японская корпорация Japan Tobacco, один из крупнейших в мире производителей сигарет, не исключает вариант продажи своего бизнеса в России из-за ситуации вокруг Украины и связанных с этим сложностей ведения деятельности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

"На российском рынке, как уже было объявлено, новые инвестиции и маркетинговые мероприятия были приостановлены. Однако, учитывая все более сложные условия ведения бизнеса и вероятность возникновения значительных препятствий для стабильной и устойчивой деятельности нашей компании, мы решили рассмотреть варианты управления табачным бизнесом на российском рынке, включая отделение бизнеса от управления JT Group", - говорится в сообщении.