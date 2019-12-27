Японский производитель дисплеев планирует продать свой главный завод Apple и Sharp

Японская компания Japan Display, являющаяся одним из поставщиков комплектующих Apple, планирует продать свой главный завод в префектуре Исикава американскому электронному гиганту, а также корпорации Sharp.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Ориентировочная сумма сделки может составить 800 млн долларов. Стороны настроены прийти к окончательному соглашению в марте следующего года. Само предприятие не работает с июля из-за падения заказов со стороны Apple. Завод в Исикаве, где производились компоненты дисплеев для смартфонов, был открыт в 2016 году. Финансирование его строительства осуществлялось преимущественно из средств Apple.

Бизнес Japan Display в этом году оказался под угрозой из-за отказа китайской инвестиционной компании Harvest Tech Investment Management в предоставлении финансирования для вывода компании из кризиса.

Harvest Tech Investment Management совместно с гонконгской Oasis Management должны были вложить около 80 млн иен (742 млн долларов) в Japan Display. Однако после выхода китайской компании из договоренности сумма сократится до 150 или 180 млн долларов. Японская корпорация намерена продолжать вести переговоры с китайской стороной, а также искать новых спонсоров для продолжения своего бизнеса.

Japan Display была создана в 2012 году после слияния занимавшихся производством дисплеев подразделений Sony, Hitachi и Toshiba.