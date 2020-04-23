Jaguar Land Rover планирует возобновить работу заводов в Европе

Британский автопроизводитель - холдинг Jaguar Land Rover - с 18 мая планирует частично возобновить производство в Европе, приостановленное из-за вспышки коронавируса.

Как передает Report, об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

По его данным, вновь откроются четыре завода компании: два в Великобритании, один в Словакии и один в Австрии.

"Страны смягчают меры дистанцирования, магазины розничной торговли снова открываются по всему миру, а со временем производство будет возобновлено и на других наших заводах", - приводит агентство выдержку из документа.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тысяч умерли.