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Известный корейский автопроизводитель объявил о банкротстве

Известный корейский автопроизводитель объявил о банкротстве Причиной тому стали проблемы с выплатой очередного долга перед кредиторами в размере 54,4 миллиона долларов
Бизнес
22 декабря 2020 г. 15:24
Известный корейский автопроизводитель объявил о банкротстве

Руководство южнокорейской компании SsangYong подало заявление о банкротстве в суд Сеула.

Как передает Report, об этом сообщает издание Financial Times.

По его информации, это произошло после того, как корейцы не смогли выплатить очередной долг перед кредиторами в размере 54,4 миллиона долларов США.

Пока остается под вопросом, окажут ли местные власти поддержку компании, 75% которой принадлежат индийской Mahindra & Mahindra. Сейчас правительство Южной Кореи оценивает возможность оказания финансовой помощи лишь местным поставщикам запчастей Ssangyong.

Что касается самой Mahindra & Mahindra, то этот индийский концерн на данный момент сам испытывает финансовые проблемы на фоне пандемии COVID-19.

"К сожалению, Ssangyong не был конкурентоспособным даже до того, как разразилась пандемия, Все это похоже на бездонную яму. Я не уверен, сможет ли потенциальный покупатель получить прибыль с этой компании", — сказал аналитик Daiwa Чун Сон Еп.

Напомним, что в период с января по ноябрь 2020 года продажи автомобилей корейцев упали более чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Последней премьерой SsangYong стал обновленный кроссовер Rexton.

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Версия на английском языке Ssangyong Motor files for bankruptcy

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