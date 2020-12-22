Известный корейский автопроизводитель объявил о банкротстве

Причиной тому стали проблемы с выплатой очередного долга перед кредиторами в размере 54,4 миллиона долларов

Руководство южнокорейской компании SsangYong подало заявление о банкротстве в суд Сеула.

Как передает Report, об этом сообщает издание Financial Times .

По его информации, это произошло после того, как корейцы не смогли выплатить очередной долг перед кредиторами в размере 54,4 миллиона долларов США.

Пока остается под вопросом, окажут ли местные власти поддержку компании, 75% которой принадлежат индийской Mahindra & Mahindra. Сейчас правительство Южной Кореи оценивает возможность оказания финансовой помощи лишь местным поставщикам запчастей Ssangyong.

Что касается самой Mahindra & Mahindra, то этот индийский концерн на данный момент сам испытывает финансовые проблемы на фоне пандемии COVID-19.

"К сожалению, Ssangyong не был конкурентоспособным даже до того, как разразилась пандемия, Все это похоже на бездонную яму. Я не уверен, сможет ли потенциальный покупатель получить прибыль с этой компании", — сказал аналитик Daiwa Чун Сон Еп.

Напомним, что в период с января по ноябрь 2020 года продажи автомобилей корейцев упали более чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Последней премьерой SsangYong стал обновленный кроссовер Rexton.