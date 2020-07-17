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Report Georgia

Известный эксперт получил должность в Министерстве экономики

Известный эксперт получил должность в Министерстве экономики Гардашов отметил, что приступает к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня
Бизнес
17 июля 2020 г. 12:07
Известный эксперт получил должность в Министерстве экономики

Известный экономист-эксперт Заур Гардашов назначен на должность в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, он назначен советником председателя KOBİA Орхана Мамедова.

Гардашов подтвердил факт Report, отметив, что приступает к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня.

Напомним, что ранее он занимал должность заведующего департаментом Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, являлся руководителем портала Azexport и покинул свой пост 1 марта.

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