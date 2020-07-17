Известный эксперт получил должность в Министерстве экономики

Известный экономист-эксперт Заур Гардашов назначен на должность в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана.
Как сообщает Report, он назначен советником председателя KOBİA Орхана Мамедова.
Гардашов подтвердил факт Report, отметив, что приступает к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня.
Напомним, что ранее он занимал должность заведующего департаментом Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, являлся руководителем портала Azexport и покинул свой пост 1 марта.