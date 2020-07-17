Известный эксперт получил должность в Министерстве экономики

Известный эксперт получил должность в Министерстве экономики

Гардашов отметил, что приступает к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня

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Известный экономист-эксперт Заур Гардашов назначен на должность в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана. Как сообщает Report, он назначен советником председателя KOBİA Орхана Мамедова. Гардашов подтвердил факт Report, отметив, что приступает к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня. Напомним, что ранее он занимал должность заведующего департаментом Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, являлся руководителем портала Azexport и покинул свой пост 1 марта. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram











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