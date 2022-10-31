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Изучена потребность азербайджанского бизнеса в инструментах eximbank

Изучена потребность азербайджанского бизнеса в инструментах eximbank Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) провело опросы и интервью среди субъектов бизнеса в стране с целью изучения потребностей в инструментах eximbank
Бизнес
31 октября 2022 г. 09:47
Изучена потребность азербайджанского бизнеса в инструментах eximbank

Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) провело опросы и интервью среди субъектов бизнеса в стране с целью изучения потребностей в инструментах eximbank.

Об этом сообщили в агентстве в ответ на запрос Report.

“Кроме того, в ”Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" определен пункт об обеспечении доступности экспортеров к финансовым ресурсам и продуктам. Срок исполнения этого пункта также охватывает 2022-2026 годы. В этом направлении планируется сначала определить количество продуктов exim, внедряемых в пилотном режиме, а в последующие периоды внедрить эти механизмы и обеспечить их использование предпринимателями и экспортерами. В этом направлении проводятся дополнительные исследования с экспертами Всемирного банка. Учитывая неудачный опыт ряда стран в этой сфере, Азербайджан относится к этому вопросу более внимательно", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan biznesinin "eximbank" alətlərinə ehtiyacı öyrənilib

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