Израильский производитель лекарств продаст единственный завод в России

Новым владельцем предприятия станет компания «Р-Фарм»

Израильский производитель лекарств Teva продаст свое единственное предприятие в России компании «Р-Фарм» Алексея Репика.

Как передает Report, об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих сторон. Продажа завода осуществляется в рамках глобальной стратегии компании по оптимизации производственных мощностей, отметили в Teva.

Речь идет о заводе в Ярославской области. Его площадь составляет 13 тыс. кв. м, а производительность — 2 млрд таблеток в год. «Р-Фарм», согласно условиям сделки, следующие пять лет будет выпускать препараты Teva. Сумма сделки не раскрывается.

Teva специализируется на выпуске дженериков. В 2019 году выручка российского подразделения компании — ООО «Тева» — составила 27,8 млрд руб. (367,4 млн долларов США), а чистая прибыль — 2,9 млрд руб.(38,3 млн долларов США)