Израильский инвестор: Компания OurCrowd поощрит стартаперов открывать офис в Азербайджане

"В прошлом месяце я стал первым израильским бизнесменом, подписавшим меморандум о взаимопонимании с "Азербайджанской инвестиционной компанией". Подписание состоялось в городе Тель-Авив и пришлось на историческое мероприятие в связи с открытием Торгового и

"В прошлом месяце я стал первым израильским бизнесменом, подписавшим меморандум о взаимопонимании с "Азербайджанской инвестиционной компанией". Подписание состоялось в городе Тель-Авив и пришлось на историческое мероприятие в связи с открытием Торгового и туристического представительства Азербайджана".

Как передает Report, об этом сказал учредитель и гендиректор израильской компании OurCrowd Джонатан Медвед.

По его словам, подписанный договор создаст условия для стратегического сотрудничества с правительством Азербайджана в сфере вложения инвестиций в стартапы в портфеле OurCrowd: "OurCrowd также поощрит стартаперов открывать офис в Азербайджане. Наш меморандум – маленький шажок на пути глобализации предпринимательства. Азербайджанское правительство мудро воспользовалось возможностью примкнуть к инновационной инвестиционной революции. Предприниматели и инвесторы будущего не будут появляться только в Силиконовой Долине, Манхеттене или Лондоне. Они могут появиться в любой точке мира, потому что мир сжался до размера экрана онлайн-платформы Zoom".

"Люди, которые превратили Калифорнию в обитель технологий, - это не только местные жители, но и новаторы, приезжающие со всех уголков мира и привносящие туда свои навыки. По крайней мере, хотя бы один из основателей более половины стартапов в Силиконовой долине в 1995-2005 годах, является иммигрантом. Также многие ведущие бренды возглавляются менеджерами-иммигрантами. Например, все основные лица, участвующие в разработке вакцины от COVID-19 "Модерна", это пришлые в США люди. Вакцина Pfizer-BioNTech изготовлена в Германии турецкими мигрантами", - сказал Дж.Медвед.

Израильский бизнесмен подчеркнул, что коронавирус перерисовал карту инноваций: "Местоположение действительно больше не имеет значения. Карты нет - есть только огромное количество людей, которые имеют мгновенный доступ к бесконечному разнообразию знаний, культуры и образования. С глобализацией предпринимательской деятельности будущие крупные компании могут появиться в любой точке мира.

Моя компания работает над демократизацией доступа к частным инвестиционным активам. Мы не только помогаем состоятельным гражданам развивающихся стран выписывать чеки, но и делаем доступ к капиталу действительно глобальным. Предприниматели будут приходить отовсюду, и инвесторы также должны приходить отовсюду.

В мире, где все взаимосвязано, вы сможете подписывать венчурные договоры с венчурными фондами Бразилии и Японии, с которыми никогда не встретитесь, потому что все это делается через онлайн платформу Zoom. Почему бы не появиться инвесторам и предпринимателям из Азербайджана?"

"Мы заинтересованы в Азербайджане, так как это важный стратегический партнер Израиля и крупный поставщик нефти. Азербайджан имеет позитивное и теплое отношение к своей большой еврейской общине. Кроме того, его отношения с Израилем демонстрируют, как мусульмане и евреи, которые вместе развивались в Золотой век, могут сотрудничать, чтобы построить новое будущее.

Мы очень рады осуществлять это сотрудничество с нашими новыми друзьями в Азербайджане. Надеемся, что, помогая развивать высокотехнологичную экосистему в Центральной Азии, мы также поможем остальной части мира", - отметил он.