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Израильские регионы предлагают делиться опытом в очистке сточных вод

Израильские регионы предлагают делиться опытом в очистке сточных вод Израильский регион Рамат-Негев может предложить Азербайджану свой опыт в очистке сточных вод.
Бизнес
13 февраля 2023 г. 15:34
Израильские регионы предлагают делиться опытом в очистке сточных вод

Израильский регион Рамат-Негев может предложить Азербайджану свой опыт в очистке сточных вод.

Об этом в интервью Report заявил Эран Дорон, мэр регионального совета Рамат-Негев.

"Мы можем предложить способ очистки сточных вод. Если проводить очистку правильно, то это не только будет польза для окружающей среды, но также позволит решить проблему дефицита воды. Это то, чем мы можем помочь Азербайджану и поделиться с ним", - сказал он.

По его словам, в целом Азербайджан и Израиль могут сотрудничать в различных сферах, начиная с выращивания сельскохозяйственных культур и заканчивая возобновляемыми источниками энергии, IT, и пр. "Я даже не говорю о секторе безопасности", - заявил Э.Дорон.

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Версия на английском языке Israeli regions offer to share experience in wastewater treatment

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