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Израильские компании приглашены активнее участвовать в проектах в Азербайджане

Израильские компании приглашены активнее участвовать в проектах в Азербайджане Представителей деловых кругов Израиля пригласили активнее участвовать в проектах в Азербайджане.
Бизнес
18 мая 2022 г. 15:36
Израильские компании приглашены активнее участвовать в проектах в Азербайджане

Представителей деловых кругов Израиля пригласили активнее участвовать в проектах в Азербайджане.

Как передает Report, об этом Директор Центра аграрной науки и инноваций Акпер Аббасов заявил в ходе проходящего в Баку бизнес форума Азербайджан- Израиль.

Он отметил, что экономика Азербайджана активно развивается: "Бизнес-рынок Азербайджана очень выгоден, и многие иностранные компании представлены в нашей стране".

По словам А. Аббасова, на данный момент основное внимание уделяется восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях, в том числе превращение их в зону с зеленой энергетикой, развитым сельским хозяйством и умными городами.

Он также подчеркнул, что постпандемический период предоставляет новые возможности для бизнеса.

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