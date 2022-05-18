Израильские компании приглашены активнее участвовать в проектах в Азербайджане

Представителей деловых кругов Израиля пригласили активнее участвовать в проектах в Азербайджане.

Представителей деловых кругов Израиля пригласили активнее участвовать в проектах в Азербайджане.

Как передает Report, об этом Директор Центра аграрной науки и инноваций Акпер Аббасов заявил в ходе проходящего в Баку бизнес форума Азербайджан- Израиль.

Он отметил, что экономика Азербайджана активно развивается: "Бизнес-рынок Азербайджана очень выгоден, и многие иностранные компании представлены в нашей стране".

По словам А. Аббасова, на данный момент основное внимание уделяется восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях, в том числе превращение их в зону с зеленой энергетикой, развитым сельским хозяйством и умными городами.

Он также подчеркнул, что постпандемический период предоставляет новые возможности для бизнеса.