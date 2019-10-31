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Израиль создал комиссию по надзору за иностранными инвестициями

Израиль некоторые аспекты нацбезопасности, связанных с ининвестициями

Израиль решил создать комиссию для изучения «некоторых аспектов национальной безопасности», связанных с иностранными инвестициями. 

Как передает Report, Кабинет безопасности премьер-министра Биньямина Нетаньяху утвердил новый надзорный орган. В его состав войдет ряд силовых структур.

«Так будет найден надлежащий баланс между необходимостью иностранных инвестиций, обеспечением дальнейшего экономического процветания и соображениями национальной безопасности»,— приводит AP выдержку из заявления. Отвечать за работу комиссии будет Минфин.

В заявлении не упоминается Китай, но известно, что США неоднократно выражали озабоченность Израилю по поводу потенциального шпионажа со стороны КНР. Китай является крупным рынком для израильских технологических компаний, он инвестировал в израильские компании и инфраструктурные проекты

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