Израиль создал комиссию по надзору за иностранными инвестициями

Израиль решил создать комиссию для изучения «некоторых аспектов национальной безопасности», связанных с иностранными инвестициями.

Как передает Report, Кабинет безопасности премьер-министра Биньямина Нетаньяху утвердил новый надзорный орган. В его состав войдет ряд силовых структур.

«Так будет найден надлежащий баланс между необходимостью иностранных инвестиций, обеспечением дальнейшего экономического процветания и соображениями национальной безопасности»,— приводит AP выдержку из заявления. Отвечать за работу комиссии будет Минфин.

В заявлении не упоминается Китай, но известно, что США неоднократно выражали озабоченность Израилю по поводу потенциального шпионажа со стороны КНР. Китай является крупным рынком для израильских технологических компаний, он инвестировал в израильские компании и инфраструктурные проекты