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Измерительные приборы проверены в 11 государственных предприятиях Азербайджана

Измерительные приборы проверены в 11 государственных предприятиях Азербайджана Государственная служба антимонопольного контроля и контроля потребительских рынков при Министерстве экономики провела 24 измерения в отделе метрологии производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR), 121 - на подв
Бизнес
31 марта 2023 г. 11:28
Измерительные приборы проверены в 11 государственных предприятиях Азербайджана

Государственная служба антимонопольного контроля и контроля потребительских рынков при Министерстве экономики провела 24 измерения в отделе метрологии производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR), 121 - на подведомственных предприятиях ОАО "Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство" и 95 - на 4 предприятиях, подведомственных Министерству экологии и природных ресурсов.

Об этом Report сообщили в Государственной службе.

Измерения проводились с сентября прошлого года. Основная цель - проверка соответствия средств измерения (приборов, оборудования, инструментов и установок) метрологическим нормам и правилам, используемым на этих предприятиях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 11 dövlət müəssisəsində ölçmə cihazları yoxlamadan keçirilib

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