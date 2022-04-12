Изменился состав межправкомиссии Азербайджана с Польшей

Изменен состав Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей.

Изменен состав Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно поправке, из состава комиссии выведены заместитель министра культуры и туризма, заместитель министра налогов Азербайджана.

В состав совместной комиссии введены заместитель председателя Госагентства по туризму, заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, а также председатель правления уполномоченной структуры свободной экономической зоны "Алят".