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Изменился состав межправкомиссии Азербайджана с Польшей

Изменился состав межправкомиссии Азербайджана с Польшей Изменен состав Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей.
Бизнес
12 апреля 2022 г. 15:43
Изменился состав межправкомиссии Азербайджана с Польшей

Изменен состав Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно поправке, из состава комиссии выведены заместитель министра культуры и туризма, заместитель министра налогов Азербайджана.
В состав совместной комиссии введены заместитель председателя Госагентства по туризму, заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, а также председатель правления уполномоченной структуры свободной экономической зоны "Алят".

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Версия на английском языке Composition of Azerbaijan-Poland Joint Intergovernmental Commission changed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Polşa birgə Hökumətlərarası Komissiyanın tərkibi dəyişib

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