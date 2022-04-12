Изменился состав межправкомиссий Азербайджана с Казахстаном и Грузией

Утверждены новые составы Совместных межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджан-Казахстан и Азербайджан-Грузия.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, в состав комиссии с Грузией вошел председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), с Казахстаном - заместитель председателя АПБА.
Кроме того, в состав межправкомиссий с Грузией и Казахстаном введен председатель правления уполномоченного органа свободной экономической зоны Алят.