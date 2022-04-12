Изменился состав межправкомиссий Азербайджана с Казахстаном и Грузией

Изменился состав межправкомиссий Азербайджана с Казахстаном и Грузией

Утвержден новый состав Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном по Азербайджану.

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Утверждены новые составы Совместных межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджан-Казахстан и Азербайджан-Грузия. Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев. Согласно распоряжению, в состав комиссии с Грузией вошел председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), с Казахстаном - заместитель председателя АПБА. Кроме того, в состав межправкомиссий с Грузией и Казахстаном введен председатель правления уполномоченного органа свободной экономической зоны Алят. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Composition of Azerbaijan-Kazakhstan Intergovernmental Commission changed