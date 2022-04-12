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Изменился состав межправкомиссий Азербайджана с Казахстаном и Грузией

Изменился состав межправкомиссий Азербайджана с Казахстаном и Грузией Утвержден новый состав Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном по Азербайджану.
Бизнес
12 апреля 2022 г. 14:41
Изменился состав межправкомиссий Азербайджана с Казахстаном и Грузией

Утверждены новые составы Совместных межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджан-Казахстан и Азербайджан-Грузия.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, в состав комиссии с Грузией вошел председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), с Казахстаном - заместитель председателя АПБА.

Кроме того, в состав межправкомиссий с Грузией и Казахстаном введен председатель правления уполномоченного органа свободной экономической зоны Алят.

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Версия на английском языке Composition of Azerbaijan-Kazakhstan Intergovernmental Commission changed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiyanın tərkibi dəyişib

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