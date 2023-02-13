Изменения цен на авторынке в Азербайджане не ожидается до весны

Серьезных изменений цен на авторынке в Азербайджане не произойдет до весны.

Серьезных изменений цен на авторынке в Азербайджане не произойдет до весны.

Об этом Report сказал эксперт в области рынка автомобилей Эльдениз Джафаров.

"В настоящее время ситуация на автомобильном рынке Азербайджана стабильна. Начиная с первой недели января этого года, цены на импортируемые в страну новые автомобили выросли на 5%. Но произошло это не по из-за внутренних факторов, а по причине нехватки автомобильных запчастей у ведущих мировых автопроизводителей и повышения тарифов транспортными компаниям на перевозки".

По словам эксперта, на рынке подержанных автомобилей цены снижаются:

"Наблюдается снижение цен на 5-10% на автомобили с объемом двигателя 3 000 кубических сантиметров и выше. Это можно объяснить повышением цен на бензин марки "АИ-95" в нашей стране за последний год и ростом тарифов обязательного страхования".

Джафаров отметил, что в прошлом году наблюдалось сокращение числа импортируемых в страну автомобилей. Эксперт связывает это с приостановкой импорта автомобилей из России: "Импорт автомобилей российского производства с объемом двигателя до 2 000 кубических сантиметров в нашу страну практически прекратился. Это связано с экономической ситуацией в России. Из-за санкций Россия больше не может производить легковые автомобили, соответствующие современным европейским стандартам, потому что в страну не поставляются необходимые для российской автомобильной промышленности детали. Сейчас на рынке место российских автомобилей уже занято транспортными средствами китайского производства".

По словам эксперта, произошедшее в Турции землетрясение не сказалось на темпах импорта автомобилей из этой страны.

"Покупатели на авторынке предпочитают новые гибридные кроссоверы. На рынке подержанных автомобилей как правило предлагаются машины с двигателем объемом 1500 кубических сантиметров", - сказал Джафаров.