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Изменена организационно-правовая форма и увеличен капитал бакинского завода

Изменена организационно-правовая форма и увеличен капитал бакинского завода Организационно-правовая форма ОАО "Машиностроительный завод имени Буньяда Сардарова" изменена на ООО.
Бизнес
27 июля 2022 г. 12:38
Изменена организационно-правовая форма и увеличен капитал бакинского завода

Организационно-правовая форма ОАО "Машиностроительный завод имени Буньяда Сардарова" изменена на ООО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергилар" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

По данным, Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики 21 июля издала приказ, согласно которому уставный капитал компании был увеличен на 4,155 млн манатов или на 35,5% с 11,855 млн манатов до 16,061 млн манатов.

Напомним, что "Машиностроительный завод имени Бюньяда Сардарова" был создан в 2001 году на базе одноименного промышленного предприятия, которое функционирует с 1926 года в качестве коммерческого учреждения.

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Версия на азербайджанском языке Məşhur zavodun təşkilati-hüquqi forması dəyişdirilib, kapitalı artırılıb

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