 Наверх

Из Нижнего Новгорода в Баку открывается новый авиарейс

"Ижавиа" получила допуск на полеты из Нижнего Новгорода в Баку

Авиакомпания "Ижавиа" получила допуск на полеты из Нижнего Новгорода в Баку из международного аэропорта Стригино. Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства. 

Международные регулярные воздушные перевозки в Баку планируется осуществлять  два раза в неделю.

Согласно опубликованному документу, «Ижавиа» начнет выполнять авиарейсы в Азербайджан и из других городов Приволжья. 

"ИжАвиа" базируется в аэропорту Ижевска (Удмуртия).

Как сообщалось ранее, Росавиация дала разрешение авиакомпании "Ижавиа" на выполнение регулярных рейсов из Перми и Саратова в Баку. Планируется, что они будут выполняться по два раза в неделю. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!