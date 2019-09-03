Из Нижнего Новгорода в Баку открывается новый авиарейс

Авиакомпания "Ижавиа" получила допуск на полеты из Нижнего Новгорода в Баку из международного аэропорта Стригино. Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства.

Международные регулярные воздушные перевозки в Баку планируется осуществлять два раза в неделю.

Согласно опубликованному документу, «Ижавиа» начнет выполнять авиарейсы в Азербайджан и из других городов Приволжья.

"ИжАвиа" базируется в аэропорту Ижевска (Удмуртия).

Как сообщалось ранее, Росавиация дала разрешение авиакомпании "Ижавиа" на выполнение регулярных рейсов из Перми и Саратова в Баку. Планируется, что они будут выполняться по два раза в неделю.