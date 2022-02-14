Избран новый председатель Ассоциации человеческих ресурсов Азербайджана

Состоялось очередное отчетно-выборное заседание Общественного объединения "Ассоциация человеческих ресурсов Азербайджана".

Состоялось очередное отчетно-выборное заседание Общественного объединения "Ассоциация человеческих ресурсов Азербайджана".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано с участием членов правления в соответствии с условиями пандемией коронавируса (COVID-19).

Выступившие с отчетом о деятельности организации рассказали о новшествах в сфере человеческих ресурсов в Азербайджане, о роли Ассоциации в этой сфере. Было отмечено, что с начала деятельности Ассоциация реализовала около 50 проектов, в которых приняли участие сотрудники государственного и частного секторов. Кроме того, в рамках сотрудничества с такими действующими вне страны известными организациями в сфере человеческих ресурсов, как MERCER, MENTAL, PERYÖN, проведены три крупные конференции и мастер-классы с участием местных и зарубежных специалистов.

Помимо этого, в период пандемии деятельность Ассоциации не прекращалась, встречи и проекты проходили в онлайн-формате. В этот период были успешно реализованы многие мероприятия и тренинги, такие как HR Debat, HR Digital, HR Trends, HR Энциклопедия, работа с молодежью, волонтерство, просвещение об управлении человеческими ресурсами, благотворительные акции, роль медиации в трудовых отношениях, социальные вызовы, роль женщин. Также в связи с объявлением 2021 года в Азербайджане "Годом Низами" Ассоциация провела визуальные трансляции с цифровых медиа-платформ с цитатами из творчества Низами.

Затем в соответствии с повесткой заседания был рассмотрен вопрос избрания нового председателя Ассоциации. Единогласным решением Махир Гараев был избран новым председателем.

M.Гараев обладает международным сертификатом CIPD, имеет более 10 лет опыта работы в сфере человеческих ресурсов, работал в Государственной нефтяной компании (SOCAR) и ряде частных компаний, занимался педагогической деятельностью по управлению человеческими ресурсами в Азербайджанском государственном экономическом университете.

Ассоциации человеческих ресурсов Азербайджана была учреждена решением министерства юстиции от 28 сентября 2018 года.