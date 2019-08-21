Крупнейшая розничная торговая сеть подала в суд на Tesla из-за возгорания солнечных панелей

Крупнейшая в мире розничная торговая сеть, американская Walmart, подала в суд на компанию Tesla Inc, обвинив ее в халатности, которая привела к возгораниям производимых ею солнечных панелей, установленных на крышах магазинов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на иск Walmart.

Walmart в своем исковом заявлении требует возмещения убытков и демонтажа всех установленных солнечных батарей с крыш болеемагазинов в США.Компания указывает, что возгорание панелей произошло в семи магазинах. "Пожары уничтожили значительные объемы товаров в магазине и потребовали существенного ремонта, что привело к ущербу в миллионы долларов", - говорится в иске. Компания связывает это с некачественной инсталляцией и несоблюдением методик установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.Tesla купила бизнес по производству и установке солнечных батарей SolarCity вгоду, однако, как уточняет агентство, с момента сделки квартальное количество инсталляций систем солнечных батарей компании упало более чем на%. Walmart стала клиентом SolarCity вгоду, и за следующиелет компания установила солнечные панели на крышимагазинов ритейлера в США.