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Крупнейшая розничная торговая сеть подала в суд на Tesla из-за возгорания солнечных панелей

Из-за Tesla американская Walmart понесла убытки в миллионы долларов

Крупнейшая в мире розничная торговая сеть, американская Walmart, подала в суд на компанию Tesla Inc, обвинив ее в халатности, которая привела к возгораниям производимых ею солнечных панелей, установленных на крышах магазинов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на иск Walmart.

Walmart в своем исковом заявлении требует возмещения убытков и демонтажа всех установленных солнечных батарей с крыш более 240 магазинов в США.Компания указывает, что возгорание панелей произошло в семи магазинах. "Пожары уничтожили значительные объемы товаров в магазине и потребовали существенного ремонта, что привело к ущербу в миллионы долларов", - говорится в иске. Компания связывает это с некачественной инсталляцией и несоблюдением методик установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.Tesla купила бизнес по производству и установке солнечных батарей SolarCity в 2016 году, однако, как уточняет агентство, с момента сделки квартальное количество инсталляций систем солнечных батарей компании упало более чем на 85%. Walmart стала клиентом SolarCity в 2010 году, и за следующие 6 лет компания установила солнечные панели на крыши 244 магазинов ритейлера в США.
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