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Из-за российско-украинской войны производство комби в Азербайджане подорожало

Из-за российско-украинской войны производство комби в Азербайджане подорожало Война между Россией и Украиной негативно сказалась на производстве комби в Азербайджане.
Бизнес
23 августа 2022 г. 18:04
Из-за российско-украинской войны производство комби в Азербайджане подорожало

Война между Россией и Украиной негативно сказалась на производстве комби в Азербайджане.

Об этом Report сообщил директор совместного азербайджано-китайского предприятия по производству комби, созданного при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики, Эльнур Джамил.

По его словам, в результате войны выросли цены на металлы, необходимые для производства комби, из-за чего производство комби в стране подорожало:

"Раньше мы покупали металл из Украины, но после того, как там началась война, стали покупать его из Турции. А в этой стране металл стоит дороже. Кроме того, когда мы ввозили украинский металл, мы просто платили налог на добавленную стоимость (НДС), поскольку согласно договору, подписанному Азербайджаном со странами СНГ, в торговле с этими странами уплачивается только НДС. Но когда мы закупаем товар из Турции, мы платим как НДС, так и импортные пошлины, что сказывается и на цене. Соглашение о преференциальной торговле, подписанное между двумя странами, не включает продукцию, относящуюся к нашей сфере. Кроме того, транспортные расходы также выросли почти в 4 раза по сравнению с предыдущим периодом. В конечном итоге производство комби обходится дороже, чем раньше. Рост цен на один комби составляет около 100 манатов. Комби, который мы предлагали раньше за 430 манатов, сейчас мы продаем за 530-550 манатов".

Напомним, что годовая мощность завода по производству комби составляет 120 тысяч единиц. В создание завода было инвестировано 2 миллиона манатов, половина из которых - иностранные инвестиции.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya-Ukrayna müharibəsi Azərbaycanda kombi istehsalını bahalaşdırıb

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