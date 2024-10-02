Из-за "Хелен" в США два предприятия по добыче кварца приостановили работу

Два ключевых предприятия по добыче полезных ископаемых в американском штате Северная Каролина, на которые приходится более 80% мирового объема производства высокочистого кварца, были вынуждены приостановить свою работу из-за обрушившегося на США урагана "

Два ключевых предприятия по добыче полезных ископаемых в американском штате Северная Каролина, на которые приходится более 80% мирового объема производства высокочистого кварца, были вынуждены приостановить свою работу из-за обрушившегося на США урагана "Хелен".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Высокочистый кварц - это незаменимое сырье для полупроводниковой промышленности и солнечной энергетики.

Компании Sibelco и Quartz Corp, на долю которых приходится львиная доля мирового производства этого ценного минерала, остановили свои предприятия еще 26 сентября. На данный момент неизвестно, когда они смогут возобновить работу.

Ураган "Хелен" стал одним из самых смертоносных ураганов в истории США, с более чем 160 погибшими.