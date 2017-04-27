Из-за бюрократических проволочек в Украине двое граждан Азербайджана пытались совершить суицид

Киев. 27 апреля. REPORT.AZ/ Двое граждан Азербайджана в различных областях Украины пытались совершить суицид из-за бюрократических проволочек и отсутствия возможности покинуть страну. Оба были спасены от смерти случайно.

Как сообщил Report председатель Конгресса азербайджанцев города Лисичанск Луганской области Тебриз Расулбеков, гражданин Азербайджана из села Борсунлу Геранбойского района Джафаров Бахтияр Мисир оглу 1971 г.р. пытался повеситься и по счастливой случайности избежал смерти после вмешательства родственников.

По его словам, причиной попытки суицида стало отсутствие на протяжении долгого времени возможности поехать в Азербайджан: "Он не может покинуть Украину. Срок действия его паспорта уже давно истек, и, несмотря на неоднократные обращения в соответствующие органы в Украине, в посольство, помощь никто не оказывает. В последний раз его почти выставили, и поэтому он решился на суицид, так как уже долгое время не может поехать к семье в Азербайджан. На родине у него остается множество нерешенных серьезных проблем. Мужчина в безвыходной ситуации. На данный момент он находится под контролем, так как в любой момент может наложить на себя руки".

Т.Расулбеков отметил, что в следующем месяце должен состояться суд касательно вопроса, связанного с документами Б.Джафарова.

Другая попытка суицида зарегистрирована в Донецке. Занимающийся предпринимательской деятельностью уроженец Баку Керимов Гасым Ордухан оглу 1980 г.р. пытался застрелиться по причине неоднократного волокитства, с которым он сталкивался в местных органах при оформлении документов. В результате своевременного вмешательства его супруги, мужчине удалось избежать смерти.