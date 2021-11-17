Из Ульяновска в этом году в Азербайджан экспортировано 19 тыс. тонн сыра

С начала 2021 года Управлением Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области проконтролированы 93 партии 58,12 тыс. тонн молочной продукции, направленной на экспорт с территории Ульяновской области.

С начала 2021 года Управлением Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области проконтролированы 93 партии 58,12 тыс. тонн молочной продукции, направленной на экспорт с территории Ульяновской области.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору, самый большой объем молочной продукции (масло, сыр, продукт полутвердый, произведенный по технологии сыра) – более 138 тыс. тонн - экспортирован в Украину, свыше 19 тыс. тонн сыра направлено потребителям из Азербайджана, в Узбекистан – 579,7 тонны сыворотки сухой молочной и 19,5 тонны масла.

"Каждая партия товара перед отправкой прошла документарный и лабораторный контроль. На экспортируемую продукцию были представлены ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, а также проведение ветеринарно-санитарной экспертизы исходного сырья.

Управлением Россельхознадзора в ходе досмотра грузов и транспортных средств нарушения не выявлены", - говорится в сообщении.