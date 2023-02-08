Из Нахчывана в Турцию отправился первый TIR с гуманитарной помощью

Вчера в Турцию отправился первый TIR с гуманитарной помощью, собранной предпринимателями Нахчывана.

Вчера в Турцию отправился первый TIR с гуманитарной помощью, собранной предпринимателями Нахчывана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на церемонии презентации платформы "Братская помощь", созданной при поддержке государственных и частных структур Азербайджана с целью оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Он отметил, что со вчерашнего дня предприниматели Азербайджана начали оказывать помощь братской стране.

Отметим, что, по последним данным Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD), число погибших составило 7 108, раненых - 40 910 человек.