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Из Нахчывана в Турцию отправился первый TIR с гуманитарной помощью 

Из Нахчывана в Турцию отправился первый TIR с гуманитарной помощью  Вчера в Турцию отправился первый TIR с гуманитарной помощью, собранной предпринимателями Нахчывана.
Бизнес
8 февраля 2023 г. 13:24
Из Нахчывана в Турцию отправился первый TIR с гуманитарной помощью 

Вчера в Турцию отправился первый TIR с гуманитарной помощью, собранной предпринимателями Нахчывана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на церемонии презентации платформы "Братская помощь", созданной при поддержке государственных и частных структур Азербайджана с целью оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Он отметил, что со вчерашнего дня предприниматели Азербайджана начали оказывать помощь братской стране.

Отметим, что, по последним данным Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD), число погибших составило 7 108, раненых - 40 910 человек.

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Версия на английском языке First truck carrying aid to Turkiye leaves Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Naxçıvandan Türkiyəyə yardım aparan ilk TIR yola düşdü

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