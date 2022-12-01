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Из Ирана в Азербайджан были отправлены товары, произведенные в Армении

Из Ирана в Азербайджан были отправлены товары, произведенные в Армении Азербайджанские таможенники столкнулись с фактом нарушения закона, с которым раньше никогда не сталкивались.
Бизнес
1 декабря 2022 г. 12:45
Из Ирана в Азербайджан были отправлены товары, произведенные в Армении

Азербайджанские таможенники столкнулись с фактом нарушения закона, с которым раньше никогда не сталкивались.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, на таможенном посту "Шелковый путь" Бакинского главного таможенного управления ГТК среди прочих товаров были выявлены строительные товары, произведенные в Армении, которые не были заявлены таможенному органу.

До этого в страну пытались незаконно ввезти продовольственные товары и алкогольные напитки, произведенные в Армении. На этот раз были обнаружены 24 820 контейнеров под силиконовые изделия, используемых в строительных работах, и 1050 пустых картонных коробок, предназначенных для упаковки контейнеров для силиконовых изделий.

Было установлено, что эти товары были отправлены компанией в Иране на адрес физического лица в Азербайджане.

С какой целью эти товары с этикеткми на армянском языке пытались ввезти в Азербайджан? Комитет и Служба государственной безопасности проводят совместное расследование.

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Версия на английском языке ФотоGoods with inscriptions in Armenian sent from Iran to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycana üzərində erməni dilində yazıları olan mallar göndərilib

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