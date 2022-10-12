О нас

Из Евлахского пилотного агропарка впервые будет экспортирована продукция

Из Евлахского пилотного агропарка впервые будет экспортирована продукция Резидент Евлахского пилотного агропромышленного парка – компания ISFA – впервые начнет экспорт саженцев в Кыргызстан.
Бизнес
12 октября 2022 г. 15:58
Из Евлахского пилотного агропарка впервые будет экспортирована продукция

Резидент Евлахского пилотного агропромышленного парка – компания ISFA – впервые начнет экспорт саженцев в Кыргызстан.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон Азербайджана, cогласно подписанному в октябре соглашению, компания планирует поставить в Кыргызстан 40 тыс. саженцев вишни, миндаля и нектарина.

На следующем этапе предусматривается поставка в Грузию 100 тыс. саженцев грецкого ореха, в Россию – 150 тыс. саженцев яблони, вишни и нектарина.

Компания ISFA является первым резидентом Евлахского пилотного агропарка, подведомственного Агентству по развитию экономических зон.

Компания разбила на территории агропарка фруктовые сады, посадила саженцы, работы в этом направлении продолжаются. Так, 40 гектаров посевной площади компании займут фруктовые сады, 10 гектаров – саженцевое хозяйство. На площади в 20 гектаров уже посажены быстросозревающие вишни (4 га), абрикосы (2 га), алча (1 га), нектарин и персик (6 га). На территории в 5 гектаров, для выращивания 500 тыс. саженцев, посажены 500 тыс. подвоев, установлена полностью автоматизированная оросительная система. На первом этапе в хозяйстве компании 8 человек обеспечены постоянной и 30 – сезонной работой.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Yevlax Pilot Aqroparkdan ilk dəfə məhsul ixrac ediləcək

Самое важное

Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
От имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
ФотоОт имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
12 октября 2022 г. 00:19
В Бишкеке открылся Парк кыргызско-азербайджанской дружбы
ФотоВ Бишкеке открылся Парк кыргызско-азербайджанской дружбы
11 октября 2022 г. 23:33
Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
11 октября 2022 г. 13:25
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
11 октября 2022 г. 00:00
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
10 октября 2022 г. 23:56
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
10 октября 2022 г. 13:33
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
9 октября 2022 г. 13:07
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
9 октября 2022 г. 07:58
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
7 октября 2022 г. 14:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi