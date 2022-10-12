Из Евлахского пилотного агропарка впервые будет экспортирована продукция

Резидент Евлахского пилотного агропромышленного парка – компания ISFA – впервые начнет экспорт саженцев в Кыргызстан.

Резидент Евлахского пилотного агропромышленного парка – компания ISFA – впервые начнет экспорт саженцев в Кыргызстан.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон Азербайджана, cогласно подписанному в октябре соглашению, компания планирует поставить в Кыргызстан 40 тыс. саженцев вишни, миндаля и нектарина.

На следующем этапе предусматривается поставка в Грузию 100 тыс. саженцев грецкого ореха, в Россию – 150 тыс. саженцев яблони, вишни и нектарина.

Компания ISFA является первым резидентом Евлахского пилотного агропарка, подведомственного Агентству по развитию экономических зон.

Компания разбила на территории агропарка фруктовые сады, посадила саженцы, работы в этом направлении продолжаются. Так, 40 гектаров посевной площади компании займут фруктовые сады, 10 гектаров – саженцевое хозяйство. На площади в 20 гектаров уже посажены быстросозревающие вишни (4 га), абрикосы (2 га), алча (1 га), нектарин и персик (6 га). На территории в 5 гектаров, для выращивания 500 тыс. саженцев, посажены 500 тыс. подвоев, установлена полностью автоматизированная оросительная система. На первом этапе в хозяйстве компании 8 человек обеспечены постоянной и 30 – сезонной работой.