Первая партия афганской продукции по новому маршруту через территорию Туркменистана доставлена в Азербайджан

Первая партия груза из Афганистана, состоящая из 115 млн тонн мрамора, через территорию Туркменистана успешно доставлена в Азербайджан.

Об этом передает Report со ссылкой на афганские СМИ.

"Этот новый маршрут открывает азербайджанские рынки для афганской продукции и способствует расширению торгового сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.

На инаугурации присутствовали представители Министерства торговли Афганистана и деловых кругов.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Афганистаном в январе-мае 2019 года составил 47 811,66 тыс долларов, где на долю импорта приходится всего 11,99 тыс долларов, а экспорта - 47 799,67 тыс долларов. Доля экспорта азербайджанской продукции в Афганистан в общем объеме экспорта составила 0,55%.