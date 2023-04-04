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Итальянские компании проявляют интерес к бизнес-проектам в Карабахе

Итальянские компании проявляют интерес к бизнес-проектам в Карабахе Итальянские компании проявляют интерес к бизнес-проектам в Карабахе.
Бизнес
4 апреля 2023 г. 11:13
Итальянские компании проявляют интерес к бизнес-проектам в Карабахе

Итальянские компании проявляют интерес к бизнес-проектам в Карабахе.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, об этом заявил заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Эдмондо Чириелли на встрече с министром Микаилом Джаббаровым.

На встрече была представлена информация об инвестиционных возможностях страны, обсуждались вопросы диверсификации сотрудничества в ненефтяном секторе, экономико-торговые связи, вопросы стимулирования взаимных инвестиций. В то же время была подчеркнута роль динамичного развития взаимовыгодных отношений, взаимных визитов высокого уровня, проводимых мероприятий в расширении партнерства, а также экономико-торгового сотрудничества. Было отмечено, что Азербайджан и Италия, успешно сотрудничающие в нефтегазовой сфере, имеют большой потенциал для развития связей и в ненефтегазовом секторе, и что имеются широкие возможности для усиления сотрудничества в различных сферах, включая зеленую и возобновляемую энергетику, аграрную промышленность, металлургию, телекоммуникации, транспорт и пр.

На мероприятии была представлена информация о благоприятном деловом климате в Азербайджане, созданных для инвесторов условиях, транзитном потенциале страны, отмечена возможность участия итальянских компаний в проектах, реализуемых в Алятской свободной экономической зоне. Кроме того, было отмечено, что возможности ООО "Бакинский судостроительный завод" также могут быть привлекательными для итальянских компаний.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİtaliya şirkətləri Qarabağdakı biznes layihələrinə maraq göstərir

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