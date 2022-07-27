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Итальянская Saipem вышла из двух проектов в России "для снижения рисков"

Итальянская Saipem вышла из двух проектов в России "для снижения рисков" Итальянская энергетическая компания Saipem отказалась от двух проектов в России.
Бизнес
27 июля 2022 г. 18:04
Итальянская Saipem вышла из двух проектов в России для снижения рисков

Итальянская энергетическая компания Saipem отказалась от двух проектов в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANSA.

Гендиректор компании Алессандро Пулити отметил, что данное решение было принято "в соответствии с установленными правилами и для снижения риска".

Как отметил Пулити, речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в Москве и буровых работах плавучей платформы Perro Negro 8, которая "в настоящее время работает в другом районе".

По сведениям экономической газеты Sole 24 ore, всего у Saipem в РФ было четыре контракта, еще два связаны с проектом "Арктик СПГ - 2".

Saipem ранее принимала участие в укладке труб для "Северного потока - 2".

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Версия на английском языке Italian Saipem quits two projects in Russia 'to reduce risks'

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