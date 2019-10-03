Италия завела дело на Netflix из-за неуплаты налогов

Итальянская прокуратура начала расследование по факту предполагаемого уклонения от уплаты налогов в отношении американского стримингового видеосервиса Netflix.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

По мнению миланской прокуратуры, Netflix должен платить налоги в Италии, несмотря на то, что цифровой сервис не имеет физического присутствия в стране. Обвинители утверждают, что кабели и компьютерные серверы, используемые Netflix обязывают компанию платить налоги Италии.

По словам источника, ни один из руководителей Netflix не находится под следствием, поскольку расследование все еще находится на предварительной стадии.

В Италии сервисом пользуются 1,4 млн пользователей.

Отметим, что ранее миланская прокуратура проверяла уклонение от уплаты налогов других американских технологических гигантов, таких как Apple, Amazon и Facebook, что позволило Италии получить налоговые платежи в размере нескольких миллиардов евро.