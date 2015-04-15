Италия расценивает азербайджанский рынок как альтернативу России

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Итальянские компании, понесшие серьезные убытки на российском рынке вследствие финансового кризиса, намерены искать альтернативные рынки в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявила сегодня в ходе рабочей встречи находящаяся с визитом в Азербайджане министр экономического развития Италии Федерика Гуиди: "Мы поддержим участие компаний на азербайджанском рынке. Это одна из самых больших целей наших предприятий".

Отметим, что сегодня президент Ильхам Алиев принял итальянского министра.

"Во время встречи я рассказала о возможности инвестиций в различные сферы, в особенности, сельское хозяйство. Италия планирует очищение загрязненных территорий, сотрудничество в банковском секторе. Также основной целью является увеличение товарооборота", - заявила Ф.Гуиди.

Министр подчеркнула, что Азербайджан является самым крупным поставщиком нефти в Италию, а официальные работы по проекту TAP находятся на завершающей стадии: "До мая планируется решить все вопросы. Мы гарантируем успешное завершение этого дела".