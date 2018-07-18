Итальянские компании инвестировали в экономику Азербайджана более 500 млн долларов

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Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Баку открылись круглые столы Азербайджан-Италия.

Как сообщает Report, на церемонии открытия принял участие заместитель министра экономики Руфат Мамедов.

Он отметил, что за последние два дня состоялся ряд мероприятий по расширению двусторонних связей между Азербайджаном и Италией: "Сегодняшнее мероприятие - большой шаг в этом направлении".

По словам министра, Азербайджан придает большое значение расширению экономических связей с Италией: "Италия является основным торговым партнером Азербайджана. В прошлом году 4,7 млрд долларов или 20% товарооборота страны пришлось на долю Италии. В стране зарегистрировано 100 итальянских компаний, действующих как в нефтяном, так и в ненефтяном секторах. Объем их инвестиций в экономику страны превысил 500 млн долларов. Азербайджан вложил в Италию более 140 млн долларов. Роль Италии в Южном газовом коридоре значима".