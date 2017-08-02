Итальянская компания покидает рынок Азербайджана

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Ликвидируется азербайджанское представительство итальянской компании Valvitalia S.P.A, оказывающей услуги в области поставок нефтепромыслового оборудования.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, кредиторы и заинтересованные лица могут предъявить требования в офисе на 7-ом этаже бизнес-центра SAT PLAZA по адресу г. Баку, Ясамальский район, ул. Башира Сафароглу, 133.

Напомним, что итальянская компания функционирует в Азербайджане с начала прошлого года.