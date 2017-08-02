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    Итальянская компания покидает рынок Азербайджана

    Ликвидируется азербайджанское представительство компании Valvitalia S.P.A, оказывающей услуги в области поставок нефтепромыслового оборудования

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Ликвидируется азербайджанское представительство итальянской компании Valvitalia S.P.A, оказывающей услуги в области поставок нефтепромыслового оборудования.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, кредиторы и заинтересованные лица могут предъявить требования в офисе на 7-ом этаже бизнес-центра SAT PLAZA по адресу г. Баку, Ясамальский район, ул. Башира Сафароглу, 133.

    Напомним, что итальянская компания функционирует в Азербайджане с начала прошлого года.

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