​Итальянская компания покидает Азербайджан

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ ООО Maccaferri Azerbaijan объявила о своей ликвидации.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, решение об этом принято учредителем 19 января.

По информации, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу г.Баку, Насиминский район, ул. Рашида Бейбутова, 59, кв. 63.

Отметим, что компания Maccaferri основана в 1879 году в Италии. ООО Maccaferri Azerbaijan специализируется в сфере производства материалов для строительства и реконструкции объектов в области дорожного, подземного, нефтегазового и гражданского строительства.