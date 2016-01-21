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    ​Итальянская компания покидает Азербайджан

    Решение о ликвидации вступило в силу

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ ООО Maccaferri Azerbaijan объявила о своей ликвидации. 

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, решение об этом принято учредителем 19 января.

    По информации, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу г.Баку, Насиминский район, ул. Рашида Бейбутова, 59, кв. 63.

    Отметим, что компания Maccaferri основана в 1879 году в Италии. ООО Maccaferri Azerbaijan специализируется в сфере производства материалов для строительства и реконструкции объектов в области дорожного, подземного, нефтегазового и гражданского строительства. 

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