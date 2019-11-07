РЭЦ определил новые направления для поддержки российского экспорта в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

Объем поддержанного экспорта в Азербайджанскую Республику по линии АО «Российского экспортного центра» (РЭЦ) за I полугодие 2019 года составил порядка 200 млн долларов.

Об этом сообщили Report в представительстве Российского экспортного центра в Азербайджане.

«Таким образом, объем поддержанного экспорта в Азербайджан в 2019 году развивается с нарастающей динамикой, так за январь-декабрь 2018 года суммарный объем, поддержанный РЭЦ, составил 283 млн долларов», - отметили в представительстве РЭЦ.

Согласно данным, за полгода текущего года РЭЦ в рамках сотрудничества с Азербайджаном оказана финансовая (кредитно-гарантийная и страховая) поддержка по 8 проектам на общую сумму более 146 млн долларов. В части кредитно-гарантийного сотрудничества оказана поддержка по 3 проектам на сумму 7,4 млн долларов. В рамках предоставления нефинансовой поддержки оказаны 193 услуги в области исследований, поддержки экспортных поставок, поиска партнеров, выдачи сертификата свободной продажи, а также поддержки, финансируемой из федерального бюджета.

Как сообщили в представительстве РЭЦ, в целом по итогам 6 месяцев 2019 года РЭЦ оказана поддержка в рамках поставок продукции следующих отраслей и товарных категорий: агропромышленный комплекс (готовое продовольствие, зерно и продукты перемола, масло-жировая продукция, плодоовощная продукция), легкая промышленность (прочие промышленные товары, текстильные материалы и изделия), лесопромышленный комплекс (деревообработка, целлюлоза, бумага, картон), машиностроение (автотехника, железнодорожная техника, приборы, прочие виды машин и оборудования, телекоммуникационное оборудование, электроника, энергетическое, силовое и электротехническое оборудование), металлургическая промышленность (металлоизделия, черные металлы), фармацевтическая и косметическая промышленность (готовые химические продукты), химическая промышленность (готовые химические продукты, пластмассы, химические вещества и материалы). Также экспортированы мебель, пластмассы, стекло, керамика, изделия из камня.

Кроме того, в рамках поддержки российского экспорта в Азербайджан в 2019 году РЭЦ проведен ряд деловых миссий российских предприятий. В частности, был организован визит промышленных предприятий, деловой миссии в рамках международной выставки «CaspianOil & Gas», международной выставки «WorldFoodAzerbaijan» в формате «RussianGastroWeek», миссии из российских регионов. В ноябре запланирован визит деловой миссии российских производителей учебного оборудования.

«По итогам проведения этих мероприятий выявлены новые направления активного взаимодействия российского и азербайджанского бизнеса, в частности направления IT- индустрии и новых технологий, по которым уже намечен ряд перспективных проектов», - сказали в представительстве РЭЦ.