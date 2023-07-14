Isuzu Motors окончательно вышел из российского бизнеса

Японский производитель автомобилей Isuzu Motors вышел из российского бизнеса.

Японский производитель автомобилей Isuzu Motors вышел из российского бизнеса.

Как передает Report, об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Компания передала активы своей "дочки" крупному автопроизводителю. При этом не уточняется, кто получил контроль над акциями "дочки" Isuzu Motors в РФ. Других подробностей не приводится.

В марте 2022 года Isuzu Motors приостановила производство грузовиков на заводе в Ульяновске. В сентябре стало известно, что компания рассматривает уход из России, так как не может решить вопрос с поставками комплектующих в страну.