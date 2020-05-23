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Истекает срок подачи заявок предпринимателями для получения помощи

Истекает срок подачи заявок предпринимателями для получения помощи

© Report

Продолжается реализация программы по выплате определенной части заработной платы наемным работникам отраслей пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19) и оказанию финансовой поддержки индивидуальным (микро) предпринимателям в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Отмечается, что несмотря на отправку уведомлений в личных электронных кабинетах на интернет-портале Налогового управления и отправку SMS на мобильные телефоны налогоплательщиков, отвечающих критериям, установленным для получения финансовой поддержки, от ряда субъектов предпринимательства до сих пор не поступили обращения.

С учетом того, что программа будет завершена в ближайшее время, не обратившихся в Министерство налогоплательщиков просят обратиться в Государственную налоговую службу Министерства экономики в электронной форме в разделе "Программа финансовой поддержки в связи с пандемией", созданном в их личных электронных кабинетах на интернет-портале Налогового управления.

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