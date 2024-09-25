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Исполнительный секретарь IOTA: Оценка углеродного следа будет в центре внимания на COP29

Исполнительный секретарь IOTA: Оценка углеродного следа будет в центре внимания на COP29 Оценка углеродного следа будет в центре внимания на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре текущего года.
Бизнес
25 сентября 2024 г. 12:43
Исполнительный секретарь IOTA: Оценка углеродного следа будет в центре внимания на COP29

Оценка углеродного следа будет в центре внимания на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре текущего года.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила исполнительный секретарь Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) Аликс Периньон Де Трой.

По ее словам, в настоящее время существует 2 основных механизма оценки углеродного следа: "Это углеродный налог и система торговли квотами на выбросы парниковых газов. Для создания "зеленой экономии" и жизни в более безопасном и здоровом мире необходимо развивать подобные механизмы".

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Версия на английском языке IOTA executive secretary: Carbon pricing will be in spotlight at COP29
Версия на азербайджанском языке IOTA-nın icraçı katibi: "Karbon qiymətləndirilməsi mövzusu COP29-da diqqət mərkəzində olacaq"

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