Исполнительный секретарь IOTA: Оценка углеродного следа будет в центре внимания на COP29

Оценка углеродного следа будет в центре внимания на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре текущего года.

Оценка углеродного следа будет в центре внимания на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре текущего года.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила исполнительный секретарь Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) Аликс Периньон Де Трой.

По ее словам, в настоящее время существует 2 основных механизма оценки углеродного следа: "Это углеродный налог и система торговли квотами на выбросы парниковых газов. Для создания "зеленой экономии" и жизни в более безопасном и здоровом мире необходимо развивать подобные механизмы".