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В Азербайджане создан еще один венчурный фонд с капиталом в 25 млн долларов

В Азербайджане создан еще один венчурный фонд с капиталом в 25 млн долларов За последние два года стартапы из инновационного центра SABAH.HUB привлекли более 4 млн долларов США от местных и региональных инвесторов.
Бизнес
27 июня 2024 г. 10:47
В Азербайджане создан еще один венчурный фонд с капиталом в 25 млн долларов

За последние два года стартапы из инновационного центра SABAH.hub привлекли более 4 млн долларов США от местных и региональных инвесторов.

Как сообщает Report, об этом сказал главный исполнительный директор центра Рагим Байрамлы в ходе Baku Investment Day (Baku ID 2024).

По его словам, в ближайшие два дня, эта сумма увеличится еще как минимум на 2 млн долларов США: "Это хороший старт, но лишь начало нашего пути. С гордостью объявляю о создании нашего собственного венчурного фонда объемом 25 млн долларов США".

Р. Байрамлы отметил, что фонд SABAH выведет финансирование стартапов на новый уровень, сосредоточившись на инвестициях в компании из Южного Кавказа и Центральной Азии — регионов с большими амбициями на мировом уровне.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 25 milyon dollarlıq daha bir vençur fondu yaradılıb

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