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Испанские компании планируют расширить присутствие в секторе АПК Азербайджана

Испанские компании планируют расширить присутствие в секторе АПК Азербайджана Торгово-экономический офис Испании в Анкаре совместно с Ассоциацией производителей сельскохозяйственной продукции Испании (AGRAGEX) организует Торговую миссию в Азербайджан.
Бизнес
30 января 2025 г. 16:30
Испанские компании планируют расширить присутствие в секторе АПК Азербайджана

Торгово-экономический офис Испании совместно с Ассоциацией производителей сельскохозяйственной продукции (AGRAGEX) организует Торговую миссию в Азербайджан.

Как сообщили Report в офисе, торговая миссия состоится 3-4 марта 2025 год.

Основная цель миссии - изучить бизнес возможности Азербайджана в сельскохозяйственном и агропромышленном секторах.

"Эта миссия предоставит прекрасную возможность для испанских компаний в сельскохозяйственном секторе, желающих выйти на азербайджанский рынок или расширить свое присутствие в стране, содействуя сотрудничеству и укрепляя деловые связи между двумя государствами", - отметили в Торгово-экономическом офисе, действующем в Анкаре.

В состав миссии войдут компании, представленные в сегменте орошения, теплиц и средств защиты растений, здоровья и питания растений и животных и др. направлениях.

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