О нас
Аудио новости

Испания намерена перенять опыт Азербайджана по борьбе с контрабандой наркотиков

Испания намерена перенять опыт Азербайджана по борьбе с контрабандой наркотиков Испания хочет перенять опыт Государственного таможенного комитета Азербайджана по борьбе с контрабандой наркотиков.
Бизнес
23 февраля 2022 г. 10:53
Испания намерена перенять опыт Азербайджана по борьбе с контрабандой наркотиков

Испания хочет перенять опыт Государственного таможенного комитета Азербайджана по борьбе с контрабандой наркотиков.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, вопрос обсуждался на встрече заместителя председателя структуры Аскера Абдуллаева с делегацией во главе с Антонио Мигелем Добласом Хименесом, советником Министерства внутренних дел в посольстве Испании в Турции.

А.Абдуллаев рассказал о деятельности таможенной службы Азербайджана, ее потенциале, обязательствах и целях, в частности, об успехах в борьбе с контрабандой. Говоря о возможностях дальнейшего сотрудничества между таможенными органами двух стран, он подчеркнул важность обмена опытом и информацией для установления более полезных и эффективных связей.

A.M.Доблас Хименес проинформировал о направлениях деятельности представленной им структуры, о проделанной работе. Он отметил, что испанская таможенная организация, наряду с защитой государственной безопасности, анализирует риски, борется с контрабандой, и, несмотря на все это, более эффективная борьба с контрабандой наркотиков является одним из главных приоритетов.

Высоко оценив успехи, достигнутые таможенными органами Азербайджана в области предотвращения незаконного оборота наркотических средств, гость отметил, что они заинтересованы в совместном сотрудничестве в этой сфере.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фотоİspaniya Azərbaycandan narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizəni öyrənmək istəyir

Экслюзивные новости

Назначен новый директор Научно-исследовательского института медицинской реабилитации
Назначен новый директор Научно-исследовательского института медицинской реабилитации
23 февраля 2022 г. 10:34
И.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
ФотоИ.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
22 февраля 2022 г. 10:08
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
21 февраля 2022 г. 12:12
Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
18 февраля 2022 г. 11:49
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
16 февраля 2022 г. 18:45
В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве зарплаты увеличены на 15%
В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" зарплаты увеличены на 15%
15 февраля 2022 г. 14:24
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
15 февраля 2022 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi