Испания намерена перенять опыт Азербайджана по борьбе с контрабандой наркотиков

Испания хочет перенять опыт Государственного таможенного комитета Азербайджана по борьбе с контрабандой наркотиков.

Испания хочет перенять опыт Государственного таможенного комитета Азербайджана по борьбе с контрабандой наркотиков.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, вопрос обсуждался на встрече заместителя председателя структуры Аскера Абдуллаева с делегацией во главе с Антонио Мигелем Добласом Хименесом, советником Министерства внутренних дел в посольстве Испании в Турции.

А.Абдуллаев рассказал о деятельности таможенной службы Азербайджана, ее потенциале, обязательствах и целях, в частности, об успехах в борьбе с контрабандой. Говоря о возможностях дальнейшего сотрудничества между таможенными органами двух стран, он подчеркнул важность обмена опытом и информацией для установления более полезных и эффективных связей.

A.M.Доблас Хименес проинформировал о направлениях деятельности представленной им структуры, о проделанной работе. Он отметил, что испанская таможенная организация, наряду с защитой государственной безопасности, анализирует риски, борется с контрабандой, и, несмотря на все это, более эффективная борьба с контрабандой наркотиков является одним из главных приоритетов.

Высоко оценив успехи, достигнутые таможенными органами Азербайджана в области предотвращения незаконного оборота наркотических средств, гость отметил, что они заинтересованы в совместном сотрудничестве в этой сфере.