Исмахане Элуафе: Изменение климата угрожает и без того ограниченным запасам пресной воды в Азербайджане

Азербайджан сталкивается с проблемой изменения климата, которая препятствует сельскохозяйственному производству и угрожает и без того ограниченным запасам пресной воды.

Азербайджан сталкивается с проблемой изменения климата, которая препятствует сельскохозяйственному производству и угрожает и без того ограниченным запасам пресной воды.

Как сообщает Report, об этом сказала исполнительный директор CGIAR (глобальное партнерство, объединяющее международные организации, занимающиеся исследованиями в области продовольственной безопасности) Исмахане Элуафе на Бакинской климатической неделе.

Она отметила, что, согласно прогнозам, дефицит воды в Азербайджане усугубится к 2050 году, что повлияет на сельское хозяйство, которое сильно зависит от ирригации.

Изменение климата, сокращение водных ресурсов, ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью и другие явления, по мнению Элуафе, тесно связаны друг с другом.

"Сегодня около 10% населения мира страдает от голода. Это примерно 720 миллионов человек. Из-за глобального потепления с голодом могут столкнуться около 2 млрд человек. В этом году мы увидели последствия потепления. Наводнения, засухи и длительная жара снижают продуктивность сельского хозяйства", - добавила она.