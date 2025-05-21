Искусство времени с маэстро Джанфранко Ритчелом: В Баку по приглашению Bvlgari побывал выдающийся эксперт часового искусства

Искусство времени с маэстро Джанфранко Ритчелом: В Баку по приглашению Bvlgari побывал выдающийся эксперт часового искусства

Крылатая фраза "Счастливые часов не наблюдают" - про тех, кто вдохновенно увлечен. Время словно теряет над нами власть, замирает или превращается в легкий шелест, в моменты наслаждения. Такие чувства передались представителям ведущих азербайджанских СМИ при встрече с Джанфранко Ритчелом (Gianfranco Ritchel) - выдающимся экспертом часового искусства и философом времени.

В начале мая Баку принимал интересного гостя - маэстро, который умеет превратить рассказ о часовом механизме в поэзию. В теплой непринужденной атмосфере беседа переросла в диалог о сущности времени, его восприятии и ценности, о часах как отражении индивидуальности, стиля, культурного кода.

Джанфранко Ритчел истинно по-швейцарски относится к деталям и говорит о часах. Он открывает слушателям сложный, многогранный и изысканный мир Haute Horlogerie - высокого часового искусства, где за каждым механизмом и циферблатом стоит своя живая история.

С блеском в глазах маэстро поведал о начале своего профессионального пути: "Моим первым детским конструктором были детали часов. Дед был часовщиком, отец и брат избрали тот же путь. Так что профессия был предопределена, она у меня в крови".

Сегодня Джанфранко - ключевое лицо в Fondation de la Haute Horlogerie - ведущего центра, занимающегося исследованиями, поддержкой и популяризацией часового искусства. Его визит стал символом укрепляющегося положения Азербайджана в мировом культурном и технологическом контексте. Баку, уверенно развивающийся на стыке традиций и инноваций, все чаще притягивает к себе представителей крупнейших люксовых брендов и выдающихся интеллектуалов.

Когда речь зашла о личных предпочтениях в выборе часов, гость дипломатично продемонстрировал не приверженность конкретному бренду, а скорее страсть к разнообразию: "Я все время меняю часы. Сегодня одни, завтра - другие. Люблю контрасты, но есть и предпочтения - в моей коллекции больше часов с квадратными и прямоугольными циферблатами, нежели с круглыми. Последнее приобретение - треугольные часы, буквально вызывающие изумление. Мне нравится эстетика, которая идет вразрез с ожиданиями. Люблю меняться. По утрам я сначала выбираю одежду, а затем часы - по настроению", - улыбаясь, сказал он.

Этот подход - не просто причуда эстета, а отражение глубокой философии, видение времени как живого диалога между личностью и моментом. Для Джанфранко Ритчеля часы не только инструмент измерения, но и зеркало внутреннего мира человека, проявление его характера и чувств.

В бутике Bvlgari в Баку корифей рассказал, чем его вдохновляет этот бренд и почему он считает его уникальным явлением в часовой индустрии: "Для многих Bvlgari - в первую очередь ювелирный дом. Но на самом деле бренд совершил революцию в часовом искусстве, привнес в нее нечто новое и смелое. Причем сделал это так стремительно, что не все пока об этом успели узнать. И мне нравится об этом рассказывать. У каждого бренда - своя философия: кто-то делает ставку на точность, другие же на водонепроницаемость. Bvlgari нацелен в первую очередь на стиль. Здесь все, истинно по-итальянски, начинается с дизайна, с эстетики, и при этом, технологическая сторона обеспечивается в Швейцарии на уровне самого высокого мастерства.

Креативный директор часового направления бренда итальянец Фабрицио Буонамасса Стилиани - выдающийся дизайнер и художник в полном смысле слова. Он непрестанно делает зарисовки от руки, не на компьютере, формируя облик часов. Сила Bvlgari - в гармонии стиля и инженерии, где не технология диктует форму, а форма вдохновляет инженеров".

С восхищением Джанфранко поделился историей о грандиозном достижении - саге из десяти мировых рекордов ультратонкости, установленных за последние 11 лет мужской часовой коллекцией Bvlgari Octo Finissimo. Охвачены все ключевые категории часовой механики - от самых тонких автоматических часов до самого тонкого вечного календаря, удостоенного "Золотой стрелки" Женевского Гран-при - главного "Оскара" отрасли. А коллекцию с узнаваемым восьмиугольным тончайшим корпусом считают драйвером высокой часовой механики 21 века.

Особое внимание было уделено прибывшим в Баку рекордно тонким механическим часам Octo Finissimo Ultra: "Держишь их в руках и понимаешь: это произведение искусства. Толщина - всего 1,80 мм, включая корпус и стекло. Тоньше кредитной карты. Корпус выполняется из титана, который обеспечивает одновременно и легкость, и прочность. Эта не просто технический триумф, а переосмысление самой конструкции механических часов, новое устройство элементов и их расположение, диктуемое необходимостью максимального уплощения", - подчеркнул Ритчел.

Час за часом, модель за моделью, циферблат за циферблатом, вопрос за вопросом, улыбка за улыбкой - два часа увлекательной беседы пролетели мгновенно. И никто не посмотрел на часы.

Перефразируем еще одну крылатую фразу: можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь, течет вода и наблюдать за человеком, вдохновенно рассказывающим о деле своей жизни.