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Ирина Кошоридзе: Борчалинские ковры пользуются большим интересом на мировом рынке

Ирина Кошоридзе: Борчалинские ковры пользуются большим интересом на мировом рынке В настоящее время борчалинские ковры пользуются большим интересом на мировом рынке.
Бизнес
2 мая 2025 г. 12:17
Ирина Кошоридзе: Борчалинские ковры пользуются большим интересом на мировом рынке

В настоящее время борчалинские ковры пользуются большим интересом на мировом рынке.

Как сообщает Report, об этом заявила куратор восточных коллекций Грузинского национального музея, профессор Ирина Кошоридзе на мероприятии в рамках Международного фестиваля ковра в Баку.

По ее словам, согласно классификации ковроведа Лятифа Керимова, борчалинские ковры относятся к газахской школе ковроткачества. При этом их дизайн и технические характеристики существенно отличаются от ковров, сотканных в других регионах Азербайджана.

"Борчалинские ковры изготавливаются вручную из высококачественной шерсти с использованием натуральных красителей. Их наиболее характерными чертами являются плотная узелковая техника, яркая цветовая палитра и символические орнаменты" - сказала она.

Кошоридзе добавила, что эти ковры стали приобретать популярность на мировом рынке после распада Советского Союза.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Milli Muzeyinin rəsmisi: “Borçalı xalçaları dünya bazarında böyük maraqla qarşılanır”

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