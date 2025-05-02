Ирина Кошоридзе: Борчалинские ковры пользуются большим интересом на мировом рынке

В настоящее время борчалинские ковры пользуются большим интересом на мировом рынке.

В настоящее время борчалинские ковры пользуются большим интересом на мировом рынке.

Как сообщает Report, об этом заявила куратор восточных коллекций Грузинского национального музея, профессор Ирина Кошоридзе на мероприятии в рамках Международного фестиваля ковра в Баку.

По ее словам, согласно классификации ковроведа Лятифа Керимова, борчалинские ковры относятся к газахской школе ковроткачества. При этом их дизайн и технические характеристики существенно отличаются от ковров, сотканных в других регионах Азербайджана.

"Борчалинские ковры изготавливаются вручную из высококачественной шерсти с использованием натуральных красителей. Их наиболее характерными чертами являются плотная узелковая техника, яркая цветовая палитра и символические орнаменты" - сказала она.

Кошоридзе добавила, что эти ковры стали приобретать популярность на мировом рынке после распада Советского Союза.