Иранский автопроизводитель увеличит экспорт в Азербайджан

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Крупнейшие автопроизводители Ирана Iran Khodro и SAIPA укрепят свои позиции на зарубежных рынках. В частности, Iran Khodro намерен расширить свое присутствие на азербайджанском и иракском рынках.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, компания основной целью ставит экспорт эконом-автомобилей. Основными маршрутами экспорта являются Алжир, Азербайджан, Ирак, Оман, Сенегал и Тунис, сказал исполнительный директор компании Iran Khodro Хашем Йекезаре.

Напомним, что подписанное в 2016 году между Iran Khodro и азербайджанским Azermash соглашение предусматривает строительство завода в Нефтчалинском индустриальном парке. Первоначальные инвестиции составляют 15 млн долларов. Завод будет запущен в ближайшие месяцы и планирует производить автомобили Dena, Runna, Samand и Seron.

Глава Iran Khodro сообщил, что стороны договорились о расширении сотрудничества, и азербайджанская сторона согласилась увеличить инвестиции в совместное производство. По его словам, выпускаемые совместным предприятием автомобили будут экспортироваться на рынки других регионов. Например, 20% автомобилей экспортируется на рынки СНГ, прежде всего, в Казахстан и Беларусь.

Отметим, что Iran Khodro начал свою деятельность в Азербайджане в 2005 году с продажи автомобилей Samand. За последнее десятилетие в стране продано 4 500 иранских автомобилей.

Другой иранский автопроизводитель SAIPA также планирует расширить свою деятельность на внешних рынках. В настоящее время компания осуществляет экспорт в Ирак, Ливан, Азербайджан, Армению, Туркменистан, Узбекистан, Египет, Тунис, Ливию, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Судан и Джибути.