Иранская делегация прибудет в Азербайджан

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром связи и информационных технологий Ирана Махмудом Ваези 26-29 декабря посетит с визитом Азербайджан.

Как сообщили Report в министерстве экономики, в рамках визита состоится XI заседание азербайджано-иранской госкомиссии по экономической, торговой и гуманитарной отраслям, бизнес-форум Азербайджан-Иран и встречи официальных лиц. Помимо этого, будут обсуждаться возможности расширения сотрудничества между странами в различных сферах.

Также в рамках визита иранская делегация отправится в Нахчыванскую Автономную Республику, примет участие в различных встречах и мероприятиях.