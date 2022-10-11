Иран увеличил экспорт ненефтяной продукции через погранпункт Астара

Иран за 6 месяцев текущего года (новый год начинается в этой стране 21 марта) экспортировал через пограничный пункт Астара на границе с Азербайджаном ненефтяной продукции на сумму 239 млн долларов США.

Иран за 6 месяцев текущего года (новый год начинается в этой стране 21 марта) экспортировал через пограничный пункт Астара на границе с Азербайджаном ненефтяной продукции на сумму 239 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем экспорта ненефтяной продукции за отчетный период составил 402,3 тыс. тонн, что на 6% больше в годовом сравнении.

К основным экспортным товарам относятся продукция сельского хозяйства, нефтехимии, минералы, пластик, плитка, керамика, строительные камни, молочные продукты, а основными направлениями экспорта являются Азербайджан, Россия, Казахстан, Украина и Беларусь.