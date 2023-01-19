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Иран и ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле

Иран и ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в четверг подписали соглашение о свободной торговле.
Бизнес
19 января 2023 г. 20:25
Иран и ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле

Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в четверг подписали соглашение о свободной торговле.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IRNA.

Согласно информации, на церемонии подписания документа присутствовали заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана, руководитель Организации по развитию торговли республики Алиреза Пейман Пак и члены делегации ЕАЭС.

Пейман Пак, указывает агентство, отметил, что подписание этого соглашения может облегчить и ускорить развитие экономических и торговых отношений между Ираном и странами ЕАЭС.

Он добавил, что Тегеран готов "принять меры в области продовольственной безопасности с расширением сотрудничества в сельскохозяйственном секторе".

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