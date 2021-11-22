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Иран хочет увеличить экспорт автомобилей в Азербайджан в 4 раза

Иран хочет увеличить экспорт автомобилей в Азербайджан в 4 раза Иран планирует в этом году экспортировать в Азербайджан 1 400 автомобилей, что на 1 000 единиц или в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.
Бизнес
22 ноября 2021 г. 13:25
Иран хочет увеличить экспорт автомобилей в Азербайджан в 4 раза

Иран планирует в этом году экспортировать в Азербайджан 1 400 автомобилей, что на 1 000 единиц или в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил министр развития дорог и городов соседней страны Рустам Гасеми на заседании Совместной иранско-азербайджанской экономической комиссии в Баку.

Иранский министр добавил, что компания Khodro готова производить в Азербайджане грузовые автомобили и автобусы, а Иран готов поддержать экспорт иранских автомобилей, произведенных в Азербайджане.

Он также отметил, что в Азербайджане есть проблемы в сфере перевозок: "Раньше транзит был комфортным, но в последнее время мы наблюдаем определенные сложности в вопросах пошлин и транспортных расходов”.

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Версия на азербайджанском языке İran Azərbaycana avtomobil ixracını 4 dəfə artırmaq istəyir

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