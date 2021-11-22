Иран хочет увеличить экспорт автомобилей в Азербайджан в 4 раза

Иран планирует в этом году экспортировать в Азербайджан 1 400 автомобилей, что на 1 000 единиц или в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Иран планирует в этом году экспортировать в Азербайджан 1 400 автомобилей, что на 1 000 единиц или в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил министр развития дорог и городов соседней страны Рустам Гасеми на заседании Совместной иранско-азербайджанской экономической комиссии в Баку.

Иранский министр добавил, что компания Khodro готова производить в Азербайджане грузовые автомобили и автобусы, а Иран готов поддержать экспорт иранских автомобилей, произведенных в Азербайджане.

Он также отметил, что в Азербайджане есть проблемы в сфере перевозок: "Раньше транзит был комфортным, но в последнее время мы наблюдаем определенные сложности в вопросах пошлин и транспортных расходов”.