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Ирак отменил визы для граждан 37 стран с целью стимулирования инвестиций

Ирак отменил визы для граждан 37 стран с целью стимулирования инвестиций Теперь бизнесмены и представители компаний вместо виз могут оплатить въездную пошлину на иракской границе в размере 75 долларов
Бизнес
21 марта 2021 г. 15:05
Ирак отменил визы для граждан 37 стран с целью стимулирования инвестиций

Иракские власти отменили необходимость получения въездных виз для граждан 37 государств с целью улучшения инвестиционного климата и развития туристического сектора в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел Ирака Халед аль-Муханна.

"Решение правительства направлено на стимулирование инвестиций и возрождение иностранного туризма в Ираке", – указал представитель МВД, слова которого привел иракский телеканал Al Sumaria.

Теперь бизнесмены и представители компаний из государств, вошедших в утвержденный кабинетом список, вместо виз могут оплатить въездную пошлину на иракской границе в размере 75 долларов США и находиться в Ираке в течение двух месяцев. В упомянутый список вошли страны – постоянные члены Совета Безопасности ООН, члены ЕС, Япония, Южная Корея, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Швейцария.

По словам аль-Муханна, лица, получающие разрешение въехать в страну при оплате пошлины на границе, не освобождаются от профилактических мер и обследований на наличие коронавируса, введенных иракским Высшим комитетом по борьбе с пандемией для всех путешественников и иракских граждан.

В настоящее время Ирак занимает первое место среди государств Ближнего Востока по общему числу инфицированных коронавирусом и летальных исходов среди пациентов с инфекцией. На сегодняшний день, по данным иракского Минздрава, в стране зафиксировано около 790 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее число летальных исходов вплотную приблизилось к 14 тыс.

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